Rocco C. stieg in Abrisshaus, um das Feuerwerk zu sehen :  Tessiner (†24) stürzt in Chile zu Tode

Tödliches Silvester für Tessiner Touristen: Rocco C.* ist zum Jahreswechsel nach Chile gereist. Der 24-Jährige wollte mit Freunden in Valparaìso Silvester feiern. Die Hafenstadt startet ein grosses Feuerwerk, etwas, das Rocco C. unbedingt sehen will. Doch der Blick von der Jugendherberge ist nicht gut.

Sicherheitspersonal liess sie aufs Abrisshaus

Um sich das Mitternachtsspektakel besser anschauen zu können, betreten der Tessiner und seine Freundin ein umzäuntes Abrisshaus ein. Das Grundstück ist bewacht. Die beiden Touristen fragen höflich, das Sicherheitspersonal gibt ihnen das OK, so das Newsportal «La Tercera».

Im dritten Stock des Palacio Polanco passiert es dann: Nur wenige Minuten nach dem Feuerwerk gibt der Glasboden nach und bricht unter dem Gewicht des Paares nach. Rocco und seine Freundin stürzen 14 Meter in die Tiefe.

Wegen baulicher Mängel geschlossen

Die alte Villa stammt auf dem 19. Jahrhundert. Sie überstand die zwei grossen Erdbeben 1906 und 1942. Vor sechs Jahren aber wurde der Kasten aus der Gründerzeit wegen baulicher Mängel geschlossen. Für Rocco C. wurde das Abrisshaus zur tödlichen Falle.

Der Tessiner erleidet verschiedene Knochenbrüche. Er stirbt noch vor Ort an einer Schädelfraktur. Roccos Begleiterin, eine junge Touristin aus Belgien, kommt schwerverletzt ins Carlos-Van.Buren-Spital der Hafenstadt. Sie schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Eine letzte Umarmung

Rocco C. war seit dem 11. Dezember in Chile, wohnte mit anderen jungen Weltreisenden in einer Jugendherberge in Valparaìso. In der Silvesternacht postet er um 21.37 Uhr auf Facebook: «Frohes neues Jahr, meine Freunde. Hier ist es noch ein wenig früh. Doch ich schicke Euch schon jetzt meine Glückwünsche. Eine Umarmung.»