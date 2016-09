Super Puma Crash: Helikopter flog im Auftrag von Frankreich und OSZE

Die Inspektion findet jedes Jahr statt. Am Montag informierte das VBS auf seiner Homepage über die diesjährige Übungsanlage. Die 48-stündige Inspektion sei auf Ersuchen von Frankreich organisiert worden. Auch andere Länder der OSZE schicken immer wieder Delegationen, welche die Übungen der Schweizer Armee beobachten wollen.

Die Inspektion sollte 48 Stunden dauern. Vom Montag, 26. September, bis zum heutigen Mittwoch. Der Unglücksflug heute hatte vier französische Offiziere und Begleitpersonen beim Gotthard-Hospiz abgesetzt.

Die Inspektoren wurden also in den vergangenen zwei Tage «im Rahmen des Wiener Dokumentes der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)» über die militärische Aktivitäten im Raum Innerschweiz und Südostschweiz sowie Tessin orientiert.

Sie «können sich im erwähnten Raum in Begleitung von schweizerischer Armeeangehöriger frei bewegen», schrieb die Armee.

Dass Angehörige fremder Armeen unsere Manöver beobachten dürfen ist so genannte «vertrauens- und sicherheitsbildende Massnahme» zwischen den OSZE-Ländern. (bih)