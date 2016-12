Mutmassliche Schlepperin :  Ghanaerin an Tessiner Grenze festgenommen

In Balerna TI ist am Dienstagabend eine 22-jährige Ghanaerin festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, drei minderjährige Flüchtlinge illegal über die Grenze transportiert zu haben. Unterstützung bekommen haben soll sie dabei von einem 23-jährigen Landsmann, der ebenfalls festgenommen wurde.

Die Frau sei am Steuer eines Fahrzeugs mit italienischem Kennzeichen gewesen und habe den Grenzposten von Ponte Faloppia passiert, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mit. An Bord seien drei minderjährige «afrikanische» Flüchtlinge gewesen.

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sei ihr Gehilfe in Como (I) festgenommen worden - der 23-Jährige Ghanaer sei ebenso wie seine Landsfrau in Italien wohnhaft. Ihr wird laut Polizeiangaben Wucher sowie Förderung zur rechtswidrigen Ein- und Ausreise und Aufenthalts vorgeworfen.

Zur genaueren Untersuchung der mutmasslichen wurde ebenfalls eine Spezialeinsatzgruppe zur Schlepperbekämpfung (GIRP) eingesetzt. (SDA)