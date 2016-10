Die Leiche sei auf italienischem Boden unweit der Provinzstrasse 20 entdeckt worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag in einem Communiqué mit. Derzeit werde in Zusammenarbeit mit den Carabinieri aus Como ermittelt, welche Umstände zum Tod der 35-Jährigen geführt haben.

Gemäss verschiedener Tessiner Medien wurde die tote Frau von einer Reiterin gefunden, die sich am Sonntag in der Gegend befand. (SDA)