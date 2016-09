Horror-Crash auf A2 löschte Familie aus :  Erstmals spricht der LKW-Fahrer

Über sechs Wochen brauchte es, bis der Todesfahrer von Quinto TI vernommen werden konnte. Vorige Woche war es soweit. Die behandelnden Ärzte gaben endlich grünes Licht. Die Tessiner Staatsanwaltschaft und ermittelnde Polizeibeamte konnten den rumänischen Camionneur im Civico-Spital in Lugano TI zum Horror-Crash befragen, berichtet der «Corriere del Ticino».

G.P.* (50) aus Madone Bergamo (Italien) war am 26. Juli 2016, gegen Mittag mit seinem roten LKW der Firma Koiné auf der A2 in Norden unterwegs. Voll beladen mit Mineralwasser-Flaschen. Auf der Geraden in Höhe der Gotthard-Raststätte von Quinto TI hatte sich ein Stau gebildet. Am dessen Ende stand der Van der Familie S.* aus dem deutschen Otterberg.

Statt abzubremsen raste der Camionneur mit seinen 40-Tonner in das Auto der Familie, schob es unter einen anderen LKW, der Granit-Blöcke beladen hatte. Der Van der Deutschen wurde zwischen den beiden Trucks zermalmt. Kurt S. (43), seine Ehefrau Petra (43) und die zwei Töchter Luise (8) und Emely (12) starben auf der Stelle. Der Todesfahrer wurde schwer verletzt (BLICK berichtete).

Warum bremste der LKW-Fahrer nicht ab?

Wie konnte der Horror-Crash passieren? Hatte der Todesfahrer einen Sekundenschlaf? War er abgelenkt? Auf die Antworten mussten die Ermittler wochenlang warten, weil der Zustand von G.P. keine Befragung erlaubte. Vorige Woche war es endlich soweit.

Die Vernehmung allerdings dauerte nur wenige Minuten. Das Ergebnis war ernüchternd. «Ich kann mich an gar nichts erinnern», sagt G.P. «Wenn ich an den Unfall denke, ist da nur ein schwarzes Loch.» Noch immer ist der Camionneur gesundheitlich schwer angeschlagen.

Eines wurde bereits ermittelt: G.P. hatte während der Fahrt weder Alkohol noch Drogen zu sich genommen.