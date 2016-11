Der Überlebende des Heli-Absturzes im Tessin ist der Ex von Fiona Swarovski (51) :  Der Fluch des Giovanni Mahler

Glück und Unglück können so nah beisammen liegen. Giovanni Mahler (69) ist erfolgreicher Unternehmer. Er lebt am Luganersee, feiert Partys auf seiner Yacht, geniesst Luxus und schöne Frauen.

Unter anderen war er mit Karin Feddersen (74), Supermodel der 60er-Jahre, und Fiona Swarovski (51) verheiratet. Die Schweizer Kristall-Erbin war damals erst süsse 19 Jahre alt.

Doch über dem Leben des Don Giovanni genannten Millionärs liegt ein Fluch.

Am Samstag kurz nach 14 Uhr stürzt der Schweizer im Grenzgebiet zu Italien mit seinem Helikopter ab. Am Steuer der Agusta AW 109 sitzt sein Freund, Roberto G. (57). Mit an Bord ist dessen Lebensgefährtin Stefania F.* (†40).

Der Helikopter flog im Nebel los

Das Trio startet trotz Nebel von Flugplatz Lugano-Agno TI in Richtung Italien. Wenige Minuten später gerät der Heli in eine Nebelwand und rauscht in den Monte Minisfreddo. Stefania F. stirbt noch am Unfallort.

Giovanni Mahler erleidet einen komplizierten Beckenbruch, wird sofort im Spital von Varese (I) operiert. Der Pilot Roberto G. wird nur leicht verletzt. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung.

Bruchlandung im Schnee neben der Berninapass-Strasse

Es ist nicht das einzige Unglück, das dem Schweizer Jetsetter Mahler widerfährt. 2010 stürzte er schon einmal mit dem Helikopter ab. Am Sonntag, 28. Februar, will Giovanni Mahler drei Freunde mit seinem Hubschrauber von Samedan GR nach Lugano fliegen. Über dem Berninapass kippt das Wetter – der Heli gerät in Not.

Der Millionär will neben der Passstrasse notlanden. Der Heli wirbelt Schnee auf, Giovanni Mahler sieht nichts mehr. Er verliert die Orientierung, die Rotorblätter des schief anfliegenden Helis streifen den Boden. Es kracht. Wie durch ein Wunder bleiben seine Passagiere unverletzt. Mahler erleidet Schnittverletzungen im Gesicht.

Fünf Jahre früher geschah ein Drama in der Cala di Volpe in Sardinien, das den Schweizer seitdem verfolgt. Die Promi-Bucht an der Costa Smeralda lockt die Schönen und Reichen. Auch die 46-Meter-Yacht von Giovanni Mahler dümpelt am 9. August 2005 im türkisfarbenen Wasser.

2005 geriet US-Touristin in die Schiffsschraube des Schweizer Millionärs

Giovanni Mahler fährt mit dem Beiboot zur Luxusyacht seines Freundes Flavio Briatore (66), Ex-Formel-1-Teamchef von Renault. Dabei gerät Patricia Alexandra Morgan (†48) in die Schiffsschraube. Die US-Bankerbin war von ihrer Yacht gesprungen und schwamm in der Bucht, als das Boot des Schweizers sie erfasste. Die Touristin stirbt noch vor Ort.

Im November 2012 wird der Schweizer Millionär auf Sardinien wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr Haft verurteilt. Giovanni Mahler rekurriert - und wartet nun auf das Urteil des Obersten Gerichts.