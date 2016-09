Da-Vinci-Skandal im Tessin: Bibi im Visier der Kapo

Erst nahm man ihr den da Vinci weg, und jetzt zerrt man sie auch noch vor Gericht. Emidia Cecchini (71), Italienerin, ehemalige Jet-Setterin und kurz Bibi genannt, fühlt sich von den Behörden schlecht behandelt. Sowohl von den schweizerischen wie auch von den italienischen.

Das Porträt «Isabella d’ Este» stammt vermutlich von Leonardo da Vinci. Es war im Besitz von Cecchini. Bis es die Tessiner Kantonspolizei im Februar 2015 aus einem Banktresor beschlagnahmte (BLICK berichtete).

Tessiner Kapo wittert Kunstschmuggel

Renommierte Kunstexperten halten das Werk für echt. Die italienischen Behörden jedoch wittern einen Kunstschmuggel und ermitteln.

Kurz nach der Beschlagnahmung polterte Bibi im BLICK: «Eine englische Gesellschaft wollte es für 120 Millionen Franken kaufen. Das Geld kann ich nun vergessen. Ich will mein Bild zurück!»

Statt den da Vinci bekam Emidia Cecchini eine Vorladung des Gerichts. Der Vorwurf: Kunstschmuggel und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. «Was habe ich denn getan?», fragt Bibi. Das Bild sei seit über hundert Jahren in Besitz ihrer Familie, die auch im Aargau gelebt habe. «Es ist ein Schweizer Bild. Die Italiener wollen es mir nur wegnehmen, um es in ein Museum zu hängen.» Und Bibi in eine Zelle stecken.