Amnesty erhebt schwere Vorwürfe im Fall Como :  Missachtet die Schweiz Rechte von Kindern?

Italienische und Tessiner Nichtregierungsorganisationen, unter anderem Amnesty International, haben sich heute besorgt gezeigt über die Situation von unbegleiteten Minderjährigen an der Schweizer Südgrenze.

Die Schweiz missachte die Rechte von Kindern und Jugendlichen an der Grenze, sagte Denise Graf, Asylexpertin von Amnesty International Schweiz, am Mittwoch vor den Medien in Chiasso laut Communiqué.

Verstösse gegen UNO-Kinderrechtskonvention

Zahlreiche unbegleitete Minderjährige seien von den Schweizer Behörden an einem Grenzübertritt gehindert worden, obwohl sie nach eigenen Angaben um Schutz ersucht hatten und zu ihren Angehörigen in der Schweiz oder in anderen europäischen Staaten reisen wollten. Dies sei ein Verstoss gegen die UNO-Kinderrechtskonvention.

Eine Delegation von Amnesty International hatte Mitte August die italienische Grenzstadt Como besucht. Sie führte rund 30 Interviews mit Jugendlichen in den Camps um den Bahnhof von Como durch. Amnesty hatte laut eigenen Angaben zudem Einsicht in zahlreiche Dossiers von abgewiesenen Flüchtlingen. Es wurden Gespräche mit Hilfsorganisationen, Freiwilligen und Behördenvertretern geführt.

Diese Befragungen zeigten, dass die jugendlichen Asylsuchenden ihre Rechte nicht kennen. Zwei Drittel von ihnen werden ohne gültige Reisepapiere nach Italien zurückgewiesen. Nur rund ein Drittel werden zum Asylverfahren zugelassen.

Grenzwachtkorps wehrte sich gegen Kritik

Das Grenzwachtkorps hatte in einer Medienkonferenz gestern bekräftigt, dass alle an der Grenze aufgegriffenen Personen – insbesondere unbegleitete Minderjährige – unter Berücksichtigung internationaler Abkommen und unter Wahrung der Menschenrechte behandelt würden (BLICK berichtete).

Grenzwachtkommandant Mauro Antonini erinnerte aber zugleich daran, dass seine Mitarbeitenden immer wieder mit Missbrauchsfällen konfrontiert seien. «Einige Menschen beantragen beispielsweise erst bei der dritten Einreise in die Schweiz Asyl», sagte Antonini am Dienstag in Mendrisio. Ihm seien auch Fälle bekannt, in denen Menschen die Identität oder das Alter wechselten und im «letzten Moment» vor einem Asylgesuch in der Schweiz Abstand nahmen.

Amnesty forderten nun unter anderem, dass Personen, die an der Schweizer Grenze die Absichtserklärung geben Asyl zu beantragen, für die Einleitung eines Asylverfahrens an das Staatssekretariat für Migration (SEM) weitergeleitet werden – selbst wenn der Asylantrag erst beim zweiten oder dritten Versuch gestellt wird. (SDA/stj)