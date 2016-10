+++Live-Ticker: Experiment «Terror»heute 20 Uhr im SRF & im Theater+++

Darf man 164 Menschen töten, um 70'000 zu retten? Um diese Frage dreht sich der heutige Themenabend des SRF zum Gerichts-Thriller «Terror – Ihr Urteil». Beantworten wird sie das Fernsehpublikum gleich selbst (BLICK berichtete).

Das interaktive TV-Experiment basiert auf dem fiktiven Theaterstück des deutschen Strafverteidigers und Dramatikers Ferdinand von Schirach (52). Und was heute Abend an den Schirmen gilt, ist auch in im Theater die Regel. Am Ende schlüpfen die Zuschauer in die Rolle des Richters und stimmen ab: schuldig oder unschuldig?

Seit Schirachs Stück letzten Herbst Premiere hatte, steht es an 54 Theatern auf dem Spielplan. Bis dato haben insgesamt 162'198 Zuschauer abgestimmt, von denen 59,9 Prozent der Verhandlungen mit einem Freispruch endeten.

Verblüffend: Nirgendwo war das Urteil bislang so klar wie in Bern. Bei allen 25 Vorstellungen im August und September entschied das Publikum auf Freispruch des Militärpiloten, der eine Passagiermaschine abschiesst, um zu verhindern, dass diese von Terroristen in eine vollbesetzte Sportarena gelenkt wird. Insgesamt waren 73 Prozent aller Zuschauer dieser Meinung – weltweiter Spitzenwert.

Die genauen Abstimmungsresultate aller Theater werden auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite dokumentiert. In anderen Schweizer Städten wird «Terror» ab nächstem Jahr aufgeführt.

Japan als Gegenstück

Das genaue Gegenstück zu Bern ist bislang Japan. Dort gab es bisher vier Vorstellungen an zwei verschiedenen Theatern. Der Tenor ist eindeutig: In Tokyo befanden 66,2 Prozent, in Nishinomiya (Präfektur Hyogo) 58,6 Prozent der Zuschauer den Piloten für schuldig.

Bestätigen sich die Trends heute im Tele-Voting? Denken Schweizer in dieser Frage anders als die Einwohner anderer Länder? Oder ist alles nur Zufall und eine Frage der Inszenierung am Theater? Antworten gibt es heute Abend. Ab 20 Uhr führt Moderator Jonas Projer auf SRF 2 durch das Programm. BLICK begleitet das Terror-Theater mit einem Live-Ticker. (gr/tri)