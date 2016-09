Wetter Schweiz: Ab Donnerstag kommt der Herbst

Er liess lange auf sich warten, der Sommer in diesem Jahr. Dafür blieb er auch länger: Die warme Sonne hat uns fast bis Mitte September begleitet.

Doch nun deuten die Wetterprognosen für diese Woche den erwarteten Wechsel an: Es wird Herbst! An Donnerstag rasseln die Temperaturen schweizweit in den Keller und es werden vermehrt Regenschauer erwartet.

Aber wars das wirklich? Roger Perret von MeteoNews meint dazu: «Es sieht ganz danach aus». Ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik sei für die kommende herbstliche Wende verantwortlich. Es werde ab Donnerstag schweizweit immer wieder Regengüsse geben, zudem sei es bewölkt und die Sonne zeige sich nur selten.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=73361&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20160906/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522736&adtechWebPostrollID=5898049&includePath=/news/schweiz/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share share So wird das Wetter heute

heuteZum langen Spätsommer, der bis in den September hineinreichte, sagt Perret: «Es ist tatsächlich aussergewöhnlich, jedoch noch kein Rekord». Man habe in den vergangenen Jahren auch schon zwei Wochen verlängert wärmere Temperaturen gehabt.

Ob der Herbst schön werde, kann Perret im Moment noch nicht sagen. «Es wird aber eher wechselhaft in der nächsten Zeit».

Wer nun noch die letzten Sonnenstrahlen einfangen will, kann dies bis und mit Mittwochabend tun. Dieser bleibt noch warm und trocken. Im Flachland werden die ersten Regengüsse dann um Donnerstagmittag erwartet, dem Osten des Landes bleibt das schöne Wetter wohl sogar noch bis am Abend erhalten. (cv)