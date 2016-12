Tausende Pakete verloren :  Hat die Post ein Sicherheitsproblem?

Weihnachtszeit ist Päcklizeit. Millionen von Menschen bestellen ihre Geschenke im Internet oder versenden sie, damit sie auch rechtzeitig bei ihren Liebsten zu Hause unter dem Tannenbaum liegen. Das Adventgeschäft ist für die Post das Geschäft des Jahres. Theoretisch.

Denn, wie die «Schweiz am Sonntag» heute schreibt, erhielt die Post im vergangenen Jahr ganze 200'000 Kundenreklamationen – 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der häufigste Beschwerdegrund: Verloren gegangene Pakete und Briefe.

Chauffeur vor Gericht

Morgen Montag, so schreibt die Zeitung, steht vor dem Bundesstrafgericht ein Chaffeur (46), der sich dafür verantworten muss, 1500 Pakete und Briefe gestohlen zu haben. Der Mann soll für die Transportfirma Meier Cargo AG gearbeitet haben. Zuständig war er für die Tour in Uster ZH und die Nachttour von Zürich ins Glarnerland. Während eines Jahres habe er einzelne Pakete und Briefe in seiner Führerkabine versteckt, um diese später nach Hause zu nehmen. Seine Beute: Weihnachtskarten, Reisepässe und Geld. Viel Geld.

Dieses werde vor allem in kleineren Briefen versandt. Demgegenüber hatten die meisten von ihm gestohlenen Pakete eher einen persönlichen, für den Empfänger vorgesehenen, Wert.

Unter Anderem sackte der Chauffeur aber auch zwei Eheringe ein. Er verkaufte diese einem Zürcher Goldhändler für 1100 Franken. Auch eine Postcard samt PIN-Code, mit der er 400 Franken abhob, Reka-Checks, mit denen er sein Auto tankte, und zahlreiche Banknoten, mit denen er sich Esswaren kaufte, gehörten zu seinem Sammelsurium. Insgesamt hatte die Ware einen Wert von 70'000 Franken.

Der Mann ist geständig. Er habe aus Geldnot gehandelt, sagt er.

Post hat keine Erklärung

Die Post ist derweil ratlos. Sprecher Oliver Flüeler sagt zur «Schweiz am Sonntag»: «Dass ein Transporteur die Produkte stiehlt, die er eigentlich als vertraulicher Mitarbeiter seines Transportunternehmens im Kundenauftrag fahren sollte, ist gemäss meiner über zehnjährigen Erfahrung bei der Post ein Einzelfall.»

Klar aber ist: Der Zürcher Chauffeur ist kein Einzelfall. Vor einem Monat erhob die St. Galler Staatsanwaltschaft ebenfalls Anklage gegen einen Chauffeur (53). Auch er hat sich Waren im Wert von über 50'000 Franken zusammengeklaut.

Und auch vor dem Zürcher Obergericht stand diese Woche ein Paketbote, der Rubbellose im Wert von 90'000 Franken gestohlen haben soll. (stj)