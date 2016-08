Tankstellenshop-Überfall Mann auf der Flucht – per Trottinett

BERN - BE - Ein Unbekannter hat am späteren Dienstagnachmittag in der Stadt Bern einen Tankstellenshop überfallen. Er bedrohte das Personal mit einem spitzen Gegenstand und flüchtete anschliessend mit der Beute per Trottinett.