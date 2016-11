SVP-Politiker klaut Wahlspruch :  Schaffhausen wird zu Trumphausen

Walter Hotz ist ein Schaffhauser Politiker und sitzt für die SVP im Kantonsrat. Bislang kannte man den Unternehmer ausserhalb der Kantonsgrenzen kaum. Das änderte sich jedoch vor Tagen, als Hotz in Trump-Manier für seine Wiederwahl warb: «Make Schaffhausen great again!», heisst es in grossen Lettern auf dem Wahlplakat.

Eine witzige Kopie, wie er selbst auf dem Plakat weiter erklärt: «Humor behalten. SVP wählen.» Seine quirlige Idee kam gut an: Lokale Medien berichteten, aber auch die «Südostschweiz», die ihm eine Kolumne widmete. Der «Bündner Zeitung» erklärt er: «Schaffhausen muss wieder so stark werden wie in den Sechziger- und Siebzigerjahren, als die Industrie brummte.»

Er sei früher Mitglied der FDP gewesen – bis sie seiner Ansicht nach wirtschaftsfeindlich geworden sei. Über die Wahl von Trump freue er sich. Trump sei für ihn ein gutes Omen: Wenn er es schaffe, dann könne er es auch schaffen. (pma)