Survival-Experte zum F/A-18-Absturz :  «Überlebens-Chancen des Piloten sind sehr gering»

Noch immer wird fieberhaft nach dem Piloten der im Sustengebiet abgestürzten F/A-18 gesucht. Die Hoffnung: Der Pilot könnte sich per Schleudersitz gerettet haben, bevor die Maschine am Berg zerschellte.

Bergführer Jürg Lucek kennt das Gebiet genau. Und äussert sich gegenüber «20 Minuten» pessimistisch – selbst wenn der Pilot den Schleudersitz noch auslösen konnte. Denn: Am Fundort des Wracks herrschen in der Nacht Temperaturen um den Gefierpunkt. «Die Wahrscheinlichkeit, dass der Pilot diese klimatischen Strapazen überlebt, ist sehr gering.» Dadurch dass der Pilot bereits zwei Nächte auf dem Berg übernachtet haben müsste, «dürfte er bereits in die Unterkühlungsstadien eingetreten sein.» Dazu kommt laut dem Experten: «Falls er verletzt ist und Blut verliert, ist es umso schwieriger für ihn, warm zu bleiben.»

Einen Funken Optimismus gibt es laut Lucek aber: «Unverletzt kann man mehrere Tage in einem solchen Gelände überleben.» Auch, weil der Pilot einen Survival-Kurs absolviert hat, wie Armeesprecher Daniel Reist bestätigt.