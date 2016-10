Studie offenbart gravierende Mängel :  Behinderte werden online benachteiligt

Die Wettervorhersage checken, ein Formular bei der Gemeinde bestellen – dafür braucht es nur ein paar Klicks. Für Daniele Corciulo (31) aber ist das nicht so einfach: «Ich brauche viel Zeit und Nerven. Manchmal komme ich gar nicht ans Ziel.» Seit Geburt ist der Berater zu 95 Prozent sehbehindert. «Das Internet würde mein Leben enorm vereinfachen. Aber leider sind viele Seiten nicht zugänglich für Blinde.»

Sehbehinderte können mit einem «Screenreader» im Netz surfen. Die Software liest Inhalte vor. Teilt aber auch mit, in welchem Bereich einer Seite man sich gerade befindet, wo etwas in ein Formular eingetragen werden muss und was ein Mausklick an der betreffenden Stelle auslöst. Zumindest im Optimalfall. «Der Screenreader funktioniert nur, wenn eine Seite dafür konzipiert ist. Viele Anbieter berücksichtigen das nicht, wenn sie ihre Seite programmieren.»

Berset: «Etliche Barrieren»

Wie gross das Problem ist, zeigt die neue «Schweizer Accessibility-Studie 2016», die rund 100 Internetseiten auf den Zugang für Behinderte untersucht hat. Bundesrat Alain Berset (SP, 44) schreibt im Vorwort: «Die Resultate zeigen, dass noch etliche Barrieren bestehen.» Laut den Autoren selbst waren die Ergebnisse «sehr ernüchternd». Je nach Zugänglichkeit erhielten die Seiten zwischen einem und fünf Sternen.

Bundesnahe Betriebe wie Post oder Schweizer Fernsehen, aber auch viele Bundesbehörden erreichen vier bis fünf Sterne. Abgeschlagen auf dem letzten Platz der staatlichen Angebote landet das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Die Mehrzahl der kantonalen Websites erntet drei Sterne; Luzern, Obwalden und Nidwalden kommen nur auf zwei. Oft sind die Seiten schlecht strukturiert, Links sind nicht erkennbar, PDFs können nicht gelesen werden.

«Solche Angebote sind für behinderte Menschen kaum zu benutzen», sagt Bernhard Heinser (64), CEO der Stiftung Zugang für alle, welche die Studie durchführte. «Das verstösst gegen das Behindertengleichstellungsgesetz», das Bund und Kantone verpflichtet, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verringern oder zu beseitigen. «Einzelne Behörden nehmen diesen Auftrag leider nicht ernst.»

Private schneiden noch schlechter ab

Noch schlimmer: Das Gesetz gilt nicht für Private. «Wir haben auch Newsportale oder Online-Shops untersucht», so Heinser. «Die Resultate sind alarmierend.» Viele erreichten nur einen Stern. Zugang für alle fordert nun eine Ausweitung der Verpflichtung auf Private. Auch die sollen ihre Seiten besser zugänglich machen müssen.

Nicht nur Blinde könnten davon profitieren. Laut Heinser sind auch Menschen mit schlechtem Gehör bisher im Nachteil, weil viele Videos keine Untertitel haben. Für Personen mit Sprachschwäche sind Inhalte oft zu umständlich formuliert. Und für Senioren ist der Aufbau vieler Seiten zu kompliziert. «Aktuell ist dadurch der Zugang ins Internet für 20 Prozent aller Schweizer eingeschränkt», so Heinser.

Bundesbehörden Anbieter Bewertung (1-5) Webseite Eidgenossenschaft 5 ch.ch Bundesamt für Sozialversicherungen 5 bsv.admin.ch Bundesgericht 5 bger.ch Bundesamt für Meteorologie 5 meteoschweiz.admin.ch Innendepartement 5 edi.admin.ch Departement f. Umwelt, Verkehr, Energie, Kommunikation 4 uvek.admin.ch Finanzepartement 4 efd.admin.ch Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 4 wbf.admin.ch Aussendepartement 4 eda.admin.ch Verteidigungsdepartement 4 vbs.admin.ch Justiz- und Polizeidepartement 2 ejpd.admin.ch

Bundesnahe Betriebe Anbieter Bewertung (1-5) Webseite Post 5 post.ch Post Finance 5 postfinance.ch Schweizer Fernsehen 5 srf.ch Swisscom 3 swisscom.ch SBB 3 sbb.ch

Kantone Anbieter Bewertung (1-5) Webseite Bern 5 be.ch Aargau 5 ag.ch Baselstadt 5 bs.ch Glarus 4 gl.ch Neuchâtel 4 ne.ch St. Gallen 4 sg.ch Genf 4 ge.ch Appenzell Ausserrhoden 4 ar.ch Schwyz 4 sz.ch Jura 4 ju.ch Wallis 4 vs.ch Waadt 3 vd.ch Graubünden 3 gr.ch Baselland 3 bl.ch Schaffhausen 3 sh.ch Zürich 3 zh.ch Appenzell Innerrhoden 3 ai.ch Tessin 3 ti.ch Uri 3 ur.ch Thurgau 3 tg.ch Zug 3 zg.ch Solothurn 3 so.ch Fribourg 3 fr.ch Luzern 2 lu.ch Obwalden 2 ow.ch Nidwalden 2 nw.ch

Grossstädte Anbieter Bewertung (1-5) Webseite Zürich 5 stadt-zuerich.ch Baselstadt 5 bs.ch Bern 5 bern.ch Winterthur 5 stadt.winterthur.ch St. Gallen 4 stadt.sg.ch Genf 3 ville-geneve.ch Luzern 3 stadtluzern.ch Lugano 2 lugano.ch Biel 2 biel-bienne.ch Lausanne 2 lausanne.ch

Hochschulen Anbieter Bewertung (1-5) Webseite Hochschule Luzern 4 hslu.ch ETH Zürich 4 ethz.ch Università della Svizzera italiana 4 usi.ch Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 4 zhaw.ch Fachhochschule Nordwestschweiz 4 fhnw.ch Universität Luzern 4 unilu.ch universität Zürich 4 uzh.ch Berner Fachhochschule 4 bfh.ch Université Fribourg 3 unifr.ch École Polytechnique Fédérale de Lausanne 3 epfl.ch Universität Basel 3 unibas.ch Universität St. Gallen 3 unisg.ch Université de Lausanne 3 unil.ch Université de Neuchâtel 3 www2.unine.ch Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 3 supsi.ch Université de Fribourg 2 unifr.ch Universität Bern 2 unibe.ch Fernfachhochschule Schweiz 2 ffhs.ch Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur 2 htwchur.ch Kalaidos Fachhochschule Schweiz 2 kalaidos-fh.ch

News-Portale Anbieter Bewertung (1-5) Webseite Le Temps 5 letemps.ch NZZ 3 nzz.ch Blick 3 blick.ch Watson 2 watson.ch La Regione 2 laregione.ch 20 Minuten 2 20min.ch 24 Heures 1 24heures.ch Basler Zeitung 1 bazonline.ch Berner Zeitung 1 bernerzeitung.ch Luzerner Zeitung 1 luzernerzeitung.ch Corriere del Ticino 1 cdt.ch Tagesanzeiger 1 tagesanzeiger.ch Der Bund 1 derbund.ch Le Matin 1 lematin.ch Tribune de Genève 1 tdg.ch