Streit eskaliert :  Ein Verletzter nach Messerstecherei in Zürich

Vor dem Restaurant Sonne an der Hohlstrasse kam es gestern Morgen zum Streit zwischen einem Dominikaner und zwei unbekannten Männern. Einer der beiden stach auf den 29-Jährigen ein, er musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Täter flüchteten.

Drei Festnahmen im Kreis 4

Am frühen Abend alarmierte ein 27-jähriger Holländer die Polizei und gab an, er sei in seiner Wohnung im Kreis 4 von zwei Männern mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden. Die Polizisten verhafteten die beiden mutmasslichen Täter, einen 25-jährigen Dominikaner und einen 30-jährigen Schweizer. Verletzt wurde beim Einsatz niemand.

In derselben Wohnung verhafteten die Polizisten ausserdem einen 21-jähriger Dominikaner, der im Zusammenhang mit der Messerstecherei vom frühen Morgen gesucht worden war.

Bei der Kontrolle stellten die Detektive der Stadtpolizei Zürich eine Schreckschusspistole und ein Messer sicher. Inwieweit diese Waffen etwas mit den erwähnten Delikten zu tun haben, wird nun abgeklärt. Die Neufrankengasse musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. (sda/gru)