Strassenverkehr Vier Verletzte bei Selbstunfall eines alkoholisierten Lenkers

STECKBORN - TG - Bei einem Selbstunfall in der Nacht auf Samstag in Steckborn TG haben sich vier Personen verletzt. Der 49-jährige alkoholisierte Lenker war von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.