Polizei stoppt polnischen Reisecar Eine Tonne Schnee auf dem Dach

OENSINGEN - SO - Auf der Autobahn A1 bei Oensingen SO ist ein Reisecar mit einer mehr als einer Tonne schweren Schneelast auf dem Dach unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den polnischen Doppelstockbus bei dessen Fahrt in Richtung Zürich.