Strassenverkehr Frontalkollision in Liestal geht glimpflich aus

LIESTAL - BL - In Liestal sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengeprallt. In der Folge schlitterte eines der Fahrzeuge auf die Gleise der Waldenburger Bahn. Die Lenker im Alter von 86 und 74 Jahren blieben unverletzt.