Strassensperren und geschlossene Grenze :  Tessiner Polizei jagt mehrere Bankräuber

Im Südtessiner Ort Molinazzo di Monteggio ist es heute Nachmittag kurz nach 16.30 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Filiale der Raiffeisenbank gekommen. Gemäss der Tessiner Polizei befinden sich momentan zwei Männer auf der Flucht.

In der Filiale haben sich offenbar filmreife Szenen abgespielt: Wie es in einer Mitteilung heisst, hätten die beiden Räuber in der Bank eine Flüssigkeit ausgeleert und geschrien: «Das ist ein Raubüberfall.» Ein Angestellter verschloss in der Folge den weiteren Zugang zum Gebäude. Den Tätern blieb nichts Anderes übrig, als die Flucht anzutreten. Gemäss Polizeiangaben flohen sie in Autos mit italienischen Kennzeichen.

Noch ist nicht bekannt, ob die Bankräuber bei ihrem Überfall irgendeine Beute machen konnten. Die alarmierte Polizei hat mittlerweile Strassensperren errichtet und die Grenzwache liess mehrere Grenzübergänge vorübergehend schliessen. Aufgrund des Grosseinsatzes kommt es im Feierabendverkehr in der Region bei Lugano zu grösseren Behinderungen und Staus. (cat)