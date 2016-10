Strafrechtler Marcel Niggli nach Rechtsrock-Konzert :  «Neonazis dürfen sich treffen wie andere auch»

Nach dem Neonazi-Grossanlass in der Ostschweiz vor einer Woche fragen sich viele Schweizer, wie so etwas überhaupt passieren konnte. Weshalb hat die Polizei die Rechtsradikalen nicht gestoppt? Ist die Schweiz ein Paradies für extremistische Glatzköpfe?

Wie Strafrechtsprofessor Marcel Niggli von der Universität Freiburg heute in der «NZZ am Sonntag» erklärt, waren den Beamten praktisch die Hände gebunden. Es sei denn, es wäre etwas Strafbares passiert. «Ein Neonazi zu sein, ist nicht strafbar», sagt Niggli. «Man darf auch Rassist sein, oder Dschihadist. Das ist alles nicht strafbar.»

Im Nachhinein, nicht im Voraus

Das Strafrecht bestrafe Leute nicht dafür, «was sie sind oder denken, sondern dafür, was sie machen». Und was jemand mache, wisse man eben erst im Nachhinein, nicht im Voraus.

Die Behörden hätten die Veranstaltung trotzdem verbieten können, wenn sie rechtzeitig davon erfahren hätten. Etwa aus Sorge um die öffentliche Sicherheit, aus feuerpolizeilichen Gründen oder wegen des Lärmschutzes, wie Strafrechtler Niggli erklärt. Dabei komme jedoch das Verwaltungs- und nicht das Strafrecht zum Zug.

Sozialisten, Kommunisten, Kapitalisten

Allein, dass sich über 5000 Neonazis treffen, sei aber nicht illegal. «Neonazis dürfen sich genauso treffen wie andere Leute», sagt Niggli. «In der Schweiz ist das Tradition, Gott sei Dank immer noch. Sozialisten dürfen sich treffen und Kommunisten, und Kapitalisten dürfen sich auch treffen.»

Reisebusse voller Rechtsradikaler fuhren am Samstag vor einer Woche im beschaulichen Toggenburg auf: Laut Kennern der Szene handelte es sich um den grössten Neonazi-Event, der in der Schweiz je stattgefunden hat. Die Rechtsextremen feierten mit den einschlägigen Bands «Amok», «Stahlgewitter», «Confident of Victory», «Excess» und «Frontalkraft» das «Rocktoberfest».

Die Gemeinde, die den Anlass bewilligt hatte, und die Polizei wurden vom Grossaufmarsch überrumpelt. Die St. Galler Kantonspolizei hatte zwar seit längerem Hinweise auf ein Rechtsrock-Konzert im Bodenseeraum, kannte aber den Ort der Veranstaltung nicht. (noo)