Statt Schnee gabs Regen :  Sabotage-Akt auf Walliser Kunstschnee-Piste

Wie der «Walliser Bote» schreibt, sei über Nacht der Kompressor einer Beschneiungslanze ausgeschaltet worden. So dass die Maschine statt Schnee Wasser auf die Piste regnen liess. Das verwandelte sich in Eis. Ein Anschlag eines wütenden Umweltschützers? Oder der Streich eines lärmgeplagten Anwohners? Die Motive des Täters könne man sich nicht erklären, sagt Daniel Diezig, Verantwortlicher beim Skilift Münster-Geschienen. Grund: «Wir haben uns für Beschneiungslanzen statt für Kanonen entschieden, eben weil diese weniger Lärm machen.»

Die Manipulation gefährdete nicht nur Skifahrer. Unterhalb der Piste verläuft eine Kantonsstrasse. «Wenn das Wasser bis dorthin abgeflossen wäre und die Strasse vereist hätte, hätte das für die Autofahrer extrem gefährlich sein können», sagt Diezig. Wir konnten lange Zeit nicht beschneien – und jetzt das», sagt Diezig

Er schloss eine technische Panne aus. Per Knopfdruck könne man die Kompressoren nur an den Lanzen abschalten. «Gegen Mitternacht lief er noch einwandfrei», so Diezig. Es muss Absicht gewesen sein. Nun überlegt man sich Überwachungskameras aufzustellen. (pma)