Staatsanwaltschaft prophezeit ihm Zukunft hinter Gittern :  Wahrsager zockt Basler Multimillionärin ab

Über dreieinhalb Millionen Franken soll der selbsternannte Wahrsager Diaby B.* (59) einer Basler Multimillionärin (80) abgeluchst haben. Seit Anfang Woche versucht das Basler Strafgericht zu ergründen, ob die Dame an Altersdemenz litt und der Senegalese diesen Umstand eiskalt ausgenützt hatte.

Nähere Angaben zur Person des Opfers verbietet das Basler Strafgericht den Berichterstattern und droht bei Zuwiderhandlung mit Bussen bis zu 10’000 Franken. Wohl weil die sehr wohlhabende Dame laut «Bilanz»-Ranking eine der reichsten Frauen der Schweiz ist.

Die Multimillionärin lernte den Wahrsager über eine Kunsthändlerin kennen

Die Multimillionärin hatte Diaby B. im Jahr 2012 kennengelernt. Gemäss Anklage gab er sich ihr gegenüber als Geistheiler, Wahrsager und Berater aus – und bot zudem Gebete in schwierigen Lebenslagen an. In der Folge besuchte er die Frau, die bereits an leichter Altersdemenz gelitten haben soll, regelmässig in ihrem Basler Haus. Bald fragte er, ob sie sein Hilfsprojekt für arme Kinder in Afrika finanziell unterstützen könnte.

Die Baslerin war einverstanden und nahm aus ihrer Kunstsammlung, die auch ihren Kindern gehört, ein Werk von Alberto Giacometti und liess es verkaufen. Den Erlös von 2,4 Millionen Franken überwies sie auf das Konto der Tochter des Wahrsagers.

Geldübergaben im Elsass – über den Notausgang eines Hotels

Weitere 1,2 Millionen Franken brachte die Dame ihrem Berater ins Elsass. Dort hatte er sich im Novotel Sausheim auf ihre Kosten einquartiert. Damit der Besuch nicht auffiel, schleuste er die alte Dame durch den Notausgang aufs Zimmer.

Die Betreuung bestand laut Staatsanwalt darin, dass der Senegalese sein Opfer zu allen Zeiten anrief. Er versprach ihr «positiven Einfluss auf ihr Leben und die Beziehung zu ihren Kindern» zu nehmen. Und ferner: im Wald für sie zu beten.

Diaby B. gönnte sich zwei Mercedes

Mit dem überbrachten Geld gönnte sich Diaby B. unter anderem zwei Mercedes. Am 3. November 2013 verlangte der Geistheiler dann weitere 1,4 Millionen Franken.

Doch: Bevor die Frau im Taxi, das wie immer der Senegalese organisiert hatte, die Grenze überqueren konnte, wurde der Wagen von der Polizei gestoppt. Die erste Tranche von 700’000 Franken hatte die Multimillionärin bei sich in der Handtasche. Kurze Zeit später wurde der Senegalese in Frankreich verhaftet.

Gemäss «bz Basel», die dem Prozess zum Auftakt beiwohnte, ist der Gesundheitszustand der Frau während der vorgeworfenen Delikte unklar. Das Urteil gegen den ungeständigen Geistheiler folgt am Montag.