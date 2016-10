St.-Ursen-Brandstifter nach fünf Jahren entlassen :  Hier fährt Zaugg in die Freiheit!

Es ist 16.15 Uhr, als gestern vor dem Untersuchungsgefängnis Olten SO ein weisses Auto vorfährt. Eine Frau und ein Mann steigen aus. Sie gehen zur Eingangstüre. Kurz darauf passiert das schier Unglaubliche: Andres Zaugg (66), der St.-Ursen-Brandstifter, spaziert in die Freiheit! Trotz Regen in Crocs und ohne Jacke. Dann packt er sein Hab und Gut in Kisten ins weisse Auto.

BLICK weiss: Sein Anwalt hatte den Entscheid der Kesb, Zaugg fürsorgerisch unterzubringen, vor das Solothurner Verwaltungsgericht gebracht. Mit Erfolg! Es entschied: Zaugg muss freigelassen werden. Sofort. «Ich bin froh», sagt Andres Zaugg zu BLICK. Weit über fünf Jahre sass er hinter Schloss und Riegel. In Freiheit will er erst mal einen Ausflug machen.

Zaugg kann nur hoffen, dass die Kesb den Entscheid nicht vor Bundesgericht zieht – oder die Staatsanwaltschaft ihn verhaften lässt. Weil er letzte Woche mit einem Wasserkocher seine Zelle anzündete, läuft ein neues Verfahren.