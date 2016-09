«Spirit of Drini» :  Jetzt kommt das Kosovo-Wasser

Seit dieser Woche kann man in der Schweiz Wasser aus dem Kosovo trinken. Dafür sorgt das Unternehmen «Spirit of Drini».

Bernhard Fanger, Geschäftsführer des Startups, betont: «In der Schweiz gibt es über 300'000 Albaner und Kosovaren.» Diesen wolle man «ein Stück Heimat» vermitteln.

Das Wasser sei aber für alle gedacht, denn es handle sich um ein Premium-Wasser. Tatsächlich wurde es 2015 von der amerikanischen «Fine Water Society» in die Gruppe der erlesenen «Fine Waters» aufgenommen.

60 Arbeitsplätze im Kosovo

Im Kosovo gibt es «Spirit of Drini» bereits seit mehr als zwei Jahren. Man habe in den letzten 26 Monaten über 60 Arbeitsplätze geschaffen und sei äusserst erfolgreich: «Sogar die Regierung trinkt unser Wasser», sagt Fanger.

Im Moment gibt es das Wasser nur als natürliches Mineralwasser, in einem Monat soll aber auch eine Version mit Kohlensäure auf den Markt kommen. Die Etikette dafür wird in goldener Aufmachung glänzen.

Im Logo ist ein Herz abgebildet. «Das steht für unsere Philosophie: Wir haben ein Herz für wohltätige und gemeinnützige Zwecke, besonders für Kinder in Not», sagt Fanger. Von jeder in der Schweiz verkauften Flasche gehen 5 Rappen an die Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf.

Aus den Dinarischen Mittelmeeralpen

Auf die Frage, ob es denn nicht unsinnig sei, Mineralwasser in ein so wasserreiches Land wie die Schweiz zu importieren, meint Fanger: «Jedes zweite Wasser in der Schweiz stammt aus Europa. Wir gehören jetzt halt einfach zu den importierten 50 Prozent.»

Das «Spirit of Drini»-Mineralwasser stammt aus der Quelle «Drini i Bardhe», die im kosovarischen Radac liegt. Weil die Bergwelt der Dinarischen Mittelmeeralpen unbewohnt sei, enthalte das Wasser keinerlei Rückstände aus Arznei- oder Pflanzenschutzmitteln.

Bald auch im Detailhandel?

Eine 1,5-Liter Flasche verkauft das Unternehmen für 95 Rappen. Aktuell kann das Wasser nur online bestellt werden, doch man sei mit den grossen Detailhändlern im Gespräch.

Um das Wasser bei den Schweizer Kosovaren bekannt zu machen, ist «Spirit of Drini» schon Sponsor des FC Kosova Zürich geworden. Fanger ist aber überzeugt: «Nicht nur Kosovaren werden unser einzigartiges Wasser lieben – auch die Schweizerinnen und Schweizer werden auf den Geschmack kommen.» (pfc)