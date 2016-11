Spektakel am Morgen-Himmel :  Schweiz staunt über Mega-Regenbogen

what is at the end of the #rainbow? #morning in #zurich #fall #whatsattheendoftherainbow #light #sun #rain #lostandfound #bliss #spectacle #searching #house #pano #twoatonce #perfectshape #doublerainbow #zürilove

A photo posted by Peter Hossli (@phossli) on Nov 17, 2016 at 10:55pm PST