Die SBB gehen fremd: Nach 15 Jahren verlegen sie den Druck ihres Kundenmagazins «Via» von Derendingen SO nach Deutschland.

Das Heft der SBB und des Verbands öffentlicher Verkehr der Schweiz liegt gratis in Zügen und Bahnhöfen auf, gefüllt mit Werbung und stolzen Berichten über die Schweiz. Doch bei den Finanzen hört der Patriotismus auf: Ab der Februarausgabe wird die Zeitschrift neu in Pforzheim, in der Nähe von Baden-Baden, gedruckt, schreibt der «KTipp».

«Zehn Mal pro Jahr pünktlich geliefert»

Die SBB seien verpflichtet, grössere Aufträge öffentlich auszuschreiben, sagt SBB-Sprecher Reto Schärli zu «SRF». Gemäss Gesetz müsse der wirtschaftlich günstigste Anbieter berücksichtigt werden.

Die Schweizer Druckerei Vogt-Schild verliert dadurch aber einen Grossauftrag mit einer Auflage von 150’000 Stück – keine alltägliche Bestellung. «Wir haben kein einziges Mal zu spät ­ausgeliefert, zehn Mal pro Jahr», sagt Geschäftsführer Rolf Steiner stolz. Man werde den Auftrag vermissen: «Es war ein national bekannter Titel, der Auftrag war wichtig für uns.» (kra)