Sind Kunstrasen eine Krebsfalle? :  Viele spielen auf Sondermüll

Eine grüne Rasenfläche, 22 Spieler und ein Ball. Fussball ist der Volkssport schlechthin. Doch die Spielfreude wird gerade etwas getrübt: Etliche Kunstrasenplätze könnten einen krebserregenden Inhaltsstoff enthalten. Betroffen sind Produkte, denen ein schwarzes Granulat beigemengt ist, das aus alten Pneus hergestellt wird. In Holland hat man bereits reagiert und 30 Amateur-Fussballspiele abgesagt (BLICK berichtete).

Auch in der Schweiz gibt es einige Kunstrasenplätze mit diesem schwarzen Granulat. Beispielsweise beim FC Seuzach im Zürcher Weinland. Eine Million Franken kostete die Anschaffung im Jahr 2009. «Das war damals das neuste Modell auf dem Markt», sagt Vereinspräsident Matthias Aeppli (50). «Wir sind davon aus­gegangen, dass der Rasen absolut in Ordnung ist, schliesslich wurde er ja von der Uefa abgenommen.»

Die Seuzacher warten nun ab, zu welchem Ergebnis der Schweizer Fussballverband kommt. «Erst wenn wir sicher sind, dass der ­Rasen gesundheitsgefährdend sein kann, werden wir handeln», sagt Aeppli. Die Beschaffung eines neuen Kunstrasens ist natürlich auch eine Kostenfrage.

Beim FC des kleinen Dorfs Wiesendangen bei Winterthur ZH wollte der Leiter Infrastruktur keine Auskunft über den Rasen geben. Er legte das Telefon auf, als BLICK diesbezüglich Fragen stellen wollte.

Doch warum gibt es in der Schweiz überhaupt so viele Kunstrasen mit schwarzem Granulat? Andreas Tischhauser, Sportbelag-Verantwortlicher des Schweizer Kunstrasen-Herstellers Tisca Tiara: «Oft ist es eine Kostenfrage. In der Anschaffung ist ein solcher Rasen im Vergleich zu anderen bis zu

einem Drittel günstiger.»

Häufig wird laut Tischhauser beim Kauf aber übersehen, wie teuer am Ende der Unterhalt und besonders die Entsorgung kommen. Der Billig-Rasen gilt als Sondermüll.