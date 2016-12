Silvester 2016 wird streng bewacht :  Prosit Neujahr, Polizei!

Vor nicht einmal zwei Wochen raste Attentäter Anis Amri (†24) am Berliner Breitscheidplatz mit einem Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt. Zwölf Menschen kamen ums Leben. Die deutsche Hauptstadt steht unter Schock – trotzdem werden heute bis zu einer Million Menschen zur grossen Silvesterparty am Brandenburger Tor erwartet.

Die Berliner Polizei hat aufgerüstet: An den Zufahrten der Festmeile werden Betonblöcke und schwere Einsatzfahrzeuge aufgestellt. Ausserdem werden die Beamten mit Maschinenpistolen bewaffnet sein.

In Basel bleiben Beton-Elemente stehen

Das Attentat wirft seine Schatten bis in die Schweiz. Der Basler Weihnachtsmarkt wurde nach dem 19. Dezember mit Betonelementen verbarrikadiert. Diese werden auch über Silvester an allen möglichen Zufahrten zum Marktgelände stehen bleiben.

Die Stadtpolizei Zürich will dieses Jahr «deutlich mehr Personal einsetzen», heisst es auf Anfrage von BLICK. Ähnlich tönt es bei der Kantonspolizei St. Gallen: «Wir sind mit erhöhter Patrouillenzahl im Einsatz», so Sprecher Florian Schneider – obwohl es keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen gebe. Gerade bei Grossanlässen sei man auf aufmerksame Bürger angewiesen, sagt der Polizeisprecher: «Wir raten der Bevölkerung, aufmerksam zu sein und verdächtige Feststellungen umgehend der Polizei zu melden.»

Ruhe im Thurgau

Ruhiger geht es im Kanton Thurgau zu. Dort werden keine Betonelemente aufgebaut – und auch das Polizeiaufgebot wird nicht erhöht. Der Grund: Im Thurgau gibt es laut Kantonspolizei keine Grossveranstaltungen an Silvester und Neujahr.

Im Kanton Bern hingegen wird jeder Mann gebraucht. «Wir tun alles, um der Bevölkerung die grösstmögliche Sicherheit zu bieten», sagt Polizeisprecher Christoph Gnägi. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es aber nicht: «Trotz aller Massnahmen können Ereignisse wie jene in Berlin auch bei uns nicht ganz ausgeschlossen werden.» Auf taktische Details will die Berner Polizei nicht eingehen, man werde aber «erhöht präsent» sein.