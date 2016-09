Sie starben in den Alpen :  Das sind die toten Deutschen vom Monte Rosa Massiv

Sie standen zu dritt auf dem Zwillingsgletscher am Monte Rosa Massiv. Ein Mann winkt dem Rettungs-Helikopter zu. Seine beiden Freunde stehen in Ausrüstung neben ihm. Es ist das letzte Bild des deutschen Bergsteiger-Trios. Es entstand am Sonntag gegen 14 Uhr. Wenige Stunden später sind zwei der drei Alpinisten tot.

Das Drama begann mit einem Rettungseinsatz. Einer der Männer litt an Höhenkrankheit und musste ins Tal. Seine beiden Begleiter setzen ihre Tour trotz Bedenken der Retter fort. Ein tödlicher Fehler. Laut der «Bild»-Zeitung handelt es sich bei den Opfern um die beiden Sachsen Thomas G.* (†50) und Kristian B.* (†36). Sie rutschten auf dem Gipfel-Grat zum Castor in 4200 Metern Höhe auf einer Eisplatte aus, stürzten 400 Meter in die Tiefe und prallten gegen einen Felsen. Sie waren als Zweierseilschaft unterwegs.

Das Monte Rosa Massiv hatte Anfang Woche eine schlimme Serie von Bergunglücken zu verzeichnen. Innert 30 Stunden starben dort sechs Alpinisten (BLICK berichtete). (dr)