Halloween Verderber: Heute jagt die Polizei Horror-Clowns

Normalerweise ist der Amerika-Import Halloween ein fröhlicher Abend für Kinder im vorpubertären Alter. Verkleidet ziehen sie von Tür zu Tür, erschrecken Leute und verlangen Süssigkeiten. Doch dieses Jahr haben die Kinder selbst Angst. Und zwar vor Horror-Clowns.

Der neunjährige Patrick aus Zürich sagt: «Heute getraue ich mich nicht auf die Strasse. Wenn Horror-Clowns mit Äxten herumrennen, macht mir das schon Angst.»

Wie Patrick geht es vielen. Denn die Clowns sind dieses Jahr das grosse Thema. Auch die Polizei beschäftigt sich mit. Ralph Hirt, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, kündet an: «Wenn wir einen Horror-Clown sehen, werden wir ihn kontrollieren. Wir wollen wissen, wer hinter der Maske steckt.»

Clown-Masken verkaufen sich gut

Wie jedes Jahr verstärkt die Polizei die Anzahl Patrouillen erheblich. Hirt sagt: «Heute Abend sind mehr Leute auf der Strasse als üblich. Die Leute sollen die Präsenz der Polizei wahrnehmen.» Der Polizeisprecher bestätigt, dass in den letzten Tagen mehrere Meldungen von gesichteten Horror-Clowns eingegangen sind.

Beim Online-Kostümverkäufer «funshop.ch» verkaufen sich dieses Jahr neben Kostümen von Zombies, Vampiren und Hexen auch die rund 20 Franken teuren Horror-Clown-Masken sehr gut. Pressesprecher Cesare Alessandrelli schätzt: «Wir haben schon einige hundert solcher Masken verkauft.»

Die Branche ist sensibilisiert

Im Kanton St. Gallen hat die Polizei in den letzten Jahren vor allem Sachbeschädigungen durch Eier-Werfen oder das Herumspritzen von Rasierschaum festgestellt. Deshalb wurden dieses Jahr präventive Massnahmen ergriffen.

Sprecher Florian Schneider sagt: «Wir haben Eltern von Oberstufenschülern in einem Brief darum gebeten, die Jugendlichen auf die teuren Konsequenzen eines vermeintlichen Spasses aufmerksam zu machen.» Zudem habe man auch die Verkaufsgeschäfte sensibilisiert. Jugendliche, die in unüblich grosse Mengen Eier kaufen, sollen darauf angesprochen werden.

Wie die Zürcher Kollegen richtet auch die Kantonspolizei St. Gallen ein besonderes Augenmerk auf Clowns: «Wer sich als Horror-Clown verkleidet, muss mit einer Kontrolle rechnen.» Schneider führt aus: «Der klassische Horror-Clown hat meistens eine Waffe dabei. Jemanden so zu verschrecken, kann in Richtung Nötigung oder Drohung gehen.» (pfc)