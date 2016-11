Sie hauten ab – ohne zu bezahlen :  Coiffeur jagt Betrügerinnen auf Facebook

Coiffeur Romain Flückiger (46) kann es noch immer nicht fassen. Drei junge Frauen kamen letzte Woche in seinen Salon in Delsberg. Zwei von ihnen lassen sich drei Stunden lang mit dem vollen Beauty-Programm verwöhnen – inklusive Haarefärben.

«Wir plauderten angeregt. Ich hegte keinerlei Verdacht», sagt der Figaro von Coiffure Création Romain. Bevor die zweite Kundin fertig ist, gehen ihre beiden Komplizinnen. «Sie sagten, ihre Kollegin werde alles bezahlen.»

Kurz vor dem Ende der Behandlung sagt Nummer drei, sie müsse telefonieren. Die junge Frau geht mit dem Coiffeur-Umhang nach draussen. Und haut ab.

Auch ein anderer Coiffeur wurde reingelegt

Figaro Flückiger bleibt nicht nur auf der Rechnung von 250 Franken sitzen. «Einer der drei fiel am Anfang das Handy runter. Sie sagten, die Coiffeuse sei daran schuld gewesen. Ich bin mir da nicht so sicher.» Doch der Kunde ist bei Flückiger König: Der Friseur lässt das Handy noch während der Behandlung in einem Nachbarladen auf eigene Rechnung für 200 Franken reparieren.

Nach dem Verschwinden des Trios stellt Flückiger einen Fahndungsaufruf auf Facebook. Schon nach einer Stunde meldet sich ein Kollege aus Moutier BE. «Ihn hatte zwei Tage zuvor das gleiche Trio mit der gleichen Masche reingelegt.»

Der Kollege aus dem Berner Jura schickt das Foto einer Überwachungskamera nach Delémont. Darauf sind zwei der Betrügerinnen zu sehen.

Flückiger stellt das Bild auf Facebook. Für eine heisse Spur offeriert er einen Haarglätter im Wert von 240 Franken. Tatsächlich meldet sich eine Frau, die eine der Betrügerinnen kennt. Der Figaro hat Anzeige erstattet.