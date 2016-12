Sie fürchtet um die Sicherheit des Flugbetriebs bei Payerne :  Armee schiesst gegen Windparks

Beim Ausbau der Windenergie hinkt die Schweiz im Vergleich zum Ausland hinterher: Insgesamt erst 37 Windturbinen liefern hierzulande Strom für 30000 Haushalte. Zum Vergleich: In Österreich produzieren über 1000 Windenergieanlagen Strom für 1,5 Millionen Haushalte.

Siedlungsdruck, Einsprachen von Anwohnern und Umweltverbänden verzögern den Bau von Windrädern. Jetzt rückt ein weiterer Gegner auf den Plan: die Armee. In einem achtseitigen Papier legte das VBS letzte Woche dar, warum mehrere geplante Windparks rund um den Militärflugplatz Payerne VD nicht gebaut werden können. Die grossen, über 100 Meter hohen Windräder, würden die sensiblen Radaranlagen stören und den Flugbetrieb generell gefährden.

Politiker in der Westschweiz laufen Sturm gegen das Papier aus dem VBS. Denn die Regierungen der Kantone Waadt und Freiburg planen in der Region mehrere Windparks: Allein drei Standorte in der Waadt befinden sich in einem definitiven Ausschlussgebiet des VBS, sieben weitere in einem Gebiet mit Vorbehalt.

De Quattro auf Barrikade

Kein Wunder geht die Waadtländer Umweltdirektorin Jacqueline de Quattro (FDP, 56) auf die Barrikaden.

Denn die Waadt erhielt erst vor einem Jahr im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens grünes Licht für den Windpark Provence mit 17 Windturbinen – auch das VBS gab damals eine positive Vormeinung ab. Doch jetzt stellt die Studie des VBS die Pläne auf den Kopf. «Diese Situa­tion lässt die Gegner der Windräder jubeln – sie wird uns nicht helfen, aus der Atomenergie auszusteigen», sagte Regierungsrätin de Quattro letzte Woche.

Die Armee rudert nach der Kritik an der VBS-Studie zurück: Diese habe lediglich gezeigt, dass die geplanten Windkraftanlagen grössere Auswirkungen auf die Systeme der Armee hätten, als bisher angenommen. «Dies führt nicht automatisch dazu, dass das VBS nun gegen diese Projekte ist», sagt Karin Suini (36) vom VBS. «Sie werden im Einzelfall nochmals beurteilt.»

Das Potenzial für Windenergie ist in der Westschweiz am Grössten. Allein im Kanton Waadt schlummern 25 bis 35 Prozent des gesamten Windkraftpotenzials der Schweiz.