Betrunkener Tscheche crasht in Savognin GR mit Auto gegen Wand

Selbstunfall Betrunkener Tscheche fährt gegen Wand

SAVOGNIN - GR - Ein betrunkener Tscheche hat in der Nacht auf Dienstag eine Irrfahrt in Savognin GR unverletzt überstanden. Der junge Mann fuhr gegen einen Stein, ein Geländer, räumte Tisch und Stühle ab, bevor er in eine Wand krachte.