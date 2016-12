Sekundenschlaf in Welschenrohr SO :  Auto landet auf dem Dach

Der Autofahrer war um etwa 23.20 Uhr von Welschenrohr in Richtung Gänsbrunnen unterwegs, als er vermutlich wegen eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug kam in der Folge rechts von der Strasse ab, kollidierte mit einer Betonmauer, überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Fahrzeuglenker konnte das Auto selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Das Auto erlitt Totalschaden. Weil bei dem Selbstunfall eine grössere Menge Öl ausgelaufen war, rückte die Feuerwehr aus, um die Strasse zu säubern.