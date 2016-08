Seit ein paar Wochen hat die Fluchthelferin einen neuen Job :  Das neue Leben von Angela Magdici

Vor fünf Monaten wurden Angela Magdici (33) und Hassan Kiko (27) in ihrem Liebesnest im norditalienischen Romano di Lombardia verhaftet. Es war das Ende der spektakulären Flucht der Gefängniswärterin und ihres Häftlings. Seither hat sich für das Liebespaar viel verändert. Während der Syrer im Knast auf seinen Prozess wartet, hat für Angela Magdici ein neues Leben begonnen.

Ihr Arbeitstag beginnt noch vor Sonnenaufgang. Am frühen Morgen verlässt die ehemalige Aufseherin die Wohnung ihrer Familie im Aargau, wo sie seit ihrer Rückkehr lebt. Mit einem schwarzen BMW X1 – dem Modell, mit dem sie und ihr Geliebter Kiko am 9. Feb­ruar in Richtung Italien türmten. Ob es sich um das Fluchtauto handelt, ist allerdings unklar.

Gegen 11.15 Uhr kommt Magdici zurück nach Hause. Sie komme direkt von der Arbeit, sagt sie zu BLICK. Seit ein paar Wochen hat die Fluchthelferin ­einen neuen Job. Wo, ist nicht ­bekannt. Für Angela Magdici ist die Arbeit ein Segen. «Ich bin verdammt froh, dass ich einen Job habe. Er lenkt mich ab», sagt sie. Ihr wichtigstes Ziel sei es, wieder in den Alltag zurückzukehren. Ihren Hassan hat sie seit ihrer Flucht erst ein Mal wiedergesehen – als sie gemeinsam von der Staatsanwaltschaft befragt wurden.

Und: «Ich weiss, dass ich einen grossen Seich gemacht habe und dafür geradestehen muss.» Die Strafuntersuchung gegen die Ex-Gefängniswärterin ist abgeschlossen. Mitte Juli hatte die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis Anklage gegen Angela Magdici und Kiko erhoben. Staatsanwältin Claudia Wiederkehr fordert für die verliebte Wärterin eine Freiheitsstrafe von 27 Monaten – sieben Monate davon unbedingt.

Der Prozesstermin steht noch nicht fest. Bis dahin geniesst Angela Magdici ihren neuen Alltag – und das Leben in Freiheit.