Seine Frau sagt: «Ich habe ihn um Hilfe gebeten» :  Das ist der Hundetöter von Aarburg!

Was ging bloss in seinem Kopf vor? Helder A.* (36) ist der Portugiese, der in Aarburg AG die beiden Hündchen seiner Frau Carla S.* (32) in der Aare versenkt hat. Rocky (3) und Junior (7) ertranken qualvoll.

Sie hätten nicht gewusst, wie das mit den Schweizer Tierheimen laufe, erklärte Carla S. die Tat ihres Mannes auf dem Regional-TV-Sender Tele M1. Weil die Nachbarn sich immer wieder beschwerten, habe sie die Tiere loswerden wollen. Darum habe sie ihren Mann um Hilfe gebeten. Somit sei sie schuld, dass es dazu kam.

Einen Monat U-Haft

Nur: Es kann auch sein, dass sie ihren Mann in Schutz nimmt. Denn Helder A. bleibt für einen Monat in U-Haft. Seine Frau, die auch verhaftet worden war, kam nach drei Stunden wieder frei.

«Warum mein Mann nicht?», fragt Carla S., «er kann ja keine Tiere mehr töten!» Sie sei im fünften Monat schwanger und habe wegen des TV-Auftritts ihren Job im Service verloren.

«Ich brauche meinen Mann.» Das könnte dauern. Wegen eines psychiatrischen Gutachtens. Denn wer Tiere tötet, könnte auch für Menschen zur Gefahr werden. Helder A. handelte brutal. Er band die Pinscher an die Leine und beschwerte sie mit ­einer Metallstange. Dann versenkte er sie drei Meter vom Ufer entfernt.

Ins Verfahren wegen Tierquälerei dürfte auch das Veterinäramt aufgenommen werden. Die Nachbarn hatten sich auch dort beschwert. Aber: «Das Amt liess die Hündli da», sagt ein Nachbar. «Das Resultat ist bekannt.»

* Namen der Redaktion bekannt