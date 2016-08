Schwing- und Älplerfest Am Schwingfest geht es jetzt zur Sache

ESTAVAYER-LE-LAC - FR - Nach der Eröffnungsfeier vom Freitagabend geht es am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest nun in den sieben Sägemehlringen in der ausverkauften Broye-Arena zur Sache. Rund 52'000 Besucher empfingen am Morgen die 275 Schwinger.