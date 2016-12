Schwieriger Löscheinsatz :  Brand in St. Gallen hält Feuerwehr auf Trab

Die Feuerwehr wurde um 18.30 Uhr zu dem Brand in einem Gebäude an der Zürcherstrasse unweit der Fürstenlandbrücke gerufen. Dort war eine Autogarage eingerichtet, in der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs gearbeitet wurde, wie die St. Galler Kantonspolizei am Abend mitteilte. Sämtliche Personen konnten sich in Sicherheit bringen.

Doch wurde das Gebäude durch den Brand instabil und ist einsturzgefährdet, was die Löscharbeiten erschwerte. Im Bereich des Brandereignisses konnte die Zürcherstrasse nur einspurig befahren werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gang. (SDA/stj)