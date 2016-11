Schwerer Unfall in Hölstein BL :  Fussgängerin (31) stirbt nach Kollision mit Zug

An der Hauptstrasse in Hölstein BL hat sich heute Morgen kurz nach 08.45 Uhr ein tödlicher Unfall zwischen einem Zug der Waldenburgerbahn (WB) und einer 31-jährigen Fussgängerin eriegnet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wurde die in der Region wohnhafte Frau unmittelbar vor der Haltestelle Hölstein von dem in Richtung Liestal einfahrenden Zug erfasst. Dabei erlitt sie derart schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Abklärungen. Die Hauptstrasse in Hölstein war während den Bergungsarbeiten für gut zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Der Strassenverkehr wurde lokal umgeleitet. Die BLT setzte einen Busersatz ein. (gr)