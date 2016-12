Schwere Verletzungen :  Mann sticht auf Rastplatz auf Frau ein

Ein 25-jähriger Mann aus Frankreich hat am Donnerstagnachmittag beim Rastplatz Eggberg auf der A2 bei Egerkingen SO eine Frau mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Der mutmassliche Täter konnte später in Frankreich festgenommen werden. Das Opfer ist ausser Lebensgefahr.

Nach der Auseinandersetzung setzte sich der Mann, welcher sich wie sein Opfer auf der Durchreise befunden hatte und in Frankreich wohnhaft ist, dorthin ab. Dort konnte er von der Polizei angehalten und festgenommen werden, wie die Polizei Kanton Solothurn am Freitag mitteilte.

Zur Klärung des genauen Tathergangs sowie der Hintergründe haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn eine Untersuchung eingeleitet. (SDA)