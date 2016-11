Schwere Schnittverletzungen :  Mann attackiert Frau mit Messer

Bei einem Streit in einer Wohnung in Thun ist am Donnerstagabend ein 52-jähriger Mann mit einem Messer auf eine 40-jährige Frau losgegangen. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde in der Nähe der Wohnung gestellt und von der Polizei mitgenommen.

Kurz vor 21.00 Uhr ging bei der Polizei die Meldung zu einem Streit auf einem Balkon einer Wohnung am Ulmenweg in Thun ein, wie Polizei und Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Freitag mitteilten. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine Frau mit schweren Schnittverletzungen und fanden den mutmasslichen Täter in der Nähe der Wohnung. Das Messer wurde sichergestellt. (SDA)