Schweizer Wetter spielt verrückt :  Über 20 Grad an Weihnachten

Auf der Alpensüdseite herrscht dieser Tage eine wettertechnisch verkehrte Welt: Statt weisse gibt es heisse Weihnachten.

Örtlich stiegen die Temperaturen am ersten Weihnachtstag auf 20 Grad und mehr an. Spitzenreiter ist aktuell Cevio mit 20,8 Grad, gefolgt von Comprovasco mit 19,3 Grad.

Grund für die ungewöhnliche Wetterlage: ein kräftig blasender Nordföhn in den Tälern der Alpensüdseite.

Und vorerst bleibt es mild. Bis und mit am Mittwochabend dürften sich die Temperaturen durch anhaltenden Nordföhn halten, wie MeteoNews mitteilt.

Auch auf der Alpennordseite sind die Temperaturen für die Jahreszeit aussergewöhnlich mild. So wurden um die Mittagszeit verbreitet Werte von 8 bis 11 Grad gemessen, dies dank eines schwachen bis mässigen Südwestwinds.

Zuletzt an Heiligabend geschneit hat es laut den Meteorologen auf der Alpennordseite im Jahr 2010 - selbst am Rheinknie rund um Basel gab es weisse Weihnachten. Ganz anders war es damals im Süden: Dort schmolz der Schnee am 24. Dezember dahin, der unmittelbar vor Weihnachten gefallen war. (rem)