Portugal-Präsident Rebelo de Sousa: Staatsbesuch in der Schweiz

Schweiz - Portugal Staatsbesuch von Portugals Präsident Rebelo de Sousa begonnen

Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat seinen zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz begonnen. Er wurde am Montagmorgen in Genf von Bundespräsident Johann Schneider-Ammann begrüsst, wie Bundesratssprecher André Simonazzi auf Twitter mitteilte.