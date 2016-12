Schuss stammte von Steinschleuder :  Berner Tram-Schütze (24) ist teilgeständig

Beim Unbekannten, der am 21. Dezember in Bern ein Tram der Linie 7 mit einem Wurfgeschoss beschädigt hat, handelt es sich um einen 24-jährigen Mann. Er hat teilweise gestanden, mit einer Steinschleuder auf das Tram gezielt zu haben.

Der Mann sei im Rahmen der Ermittlungen identifiziert worden, teilte die Kantonspolizei am Dienstag mit. Er soll am vergangenen Mittwochnachmittag in der Nähe des Loryplatzes mit einer Steinschleuder ein Geschoss auf ein Fenster des fahrenden Trams der Linie Nummer 7 abgefeuert haben.

Dabei zerbarst die äussere Scheibe des Trams, die innere Scheibe bliebt intakt. Verletzt wurde niemand. Nach dem Gewaltakt erliess die Polizei einen Zeugenaufruf. (SDA)