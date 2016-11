Schreiner Sven R. soll der Feuerteufel von Sargans SG sein :  Seine Frau wusste von nichts

Seit August hielt eine unheimliche Brandserie Sargans SG in Atem. Erst nach dem siebten Feuer erwischte die Polizei am letzten Wochenende den mutmasslichen Feuerteufel Sven R.* (34). Der aus Deutschland stammende Schreiner wohnt mit Ehefrau und Kind in unmittelbarer Nähe der Tatorte. Es war seine Schreinerei, die als Erstes brannte (BLICK berichtete).

Ehefrau glaubt an Unschuld

Trotzdem dauerte es lange, bis die Polizei Sven R. auf die Schliche kam. Der Schreiner spielte die Rolle als verängstigter Anwohner gut. Nicht einmal die eigene Ehefrau will etwas vom Doppelleben ihres Ehemannes mitbekommen haben. Sie kann sich auch nach der Verhaftung nicht vorstellen, dass die Vorwürfe gegen Sven R. wahr sein sollen.

Was dem 34-Jährigen schliesslich zum Verhängnis wurde: Er wurde bei seinem letzten Feuer beobachtet. In der Nacht vor seiner Verhaftung soll der Verdächtige auch den Schuppen von Zauberer Karlheinz Rinner (54) angesteckt haben.

«Er war schon immer ein seltsamer Typ»

Diesem wird nun einiges klar. «Sven war schon immer ein seltsamer Typ», sagt der Zauberer zu BLICK. «Mir ist auch aufgefallen, dass er immer wieder um die Brandherde herumschlich.» Dazu kommt: Der Schreiner hat offenbar finanzielle Probleme, steht laut Auskunftsdiensten in regem Austausch mit Inkassofirmen. «Wohl, um einen Neuanfang zu versuchen, hat er irgendwann den Namen seiner Ehefrau angenommen», sagt Rinner. Der mutmassliche Brandstifter wohne erst seit wenigen Jahren in der Gemeinde.

Die St. Galler Staatsanwaltschaft scheint sicher zu sein, den Richtigen erwischt zu haben. «Der Antrag auf Untersuchungshaft läuft noch», heisst es dort.