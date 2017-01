Schneesport Bundeskanzler Walter Thurnherr eröffnet Jugendskilager an der Lenk

LENK - BE - An der Lenk hat Bundeskanzler Walter Thurnherr am Montagnachmittag das 76. Schweizer Jugendskilager (Juskila) eröffnet. 600 Jugendliche aus der Schweiz und dem Ausland werden sich eine Woche lang im Berner Oberland vergnügen - auch bei schwierigen Schneeverhältnissen.