Schmuggel-Jahresbilanz: Zoll stellt über 160'000 Zigaretten sicher

Die entgangene Tabaksteuer beläuft sich auf rund 40'000 Franken. Entsprechende Bussen werden verhängt, teilt die Eidgenössische Zollverwaltung mit. Der Grossteil der Zigaretten wurde beschlagnahmt.

Die Sektion Zollfahndung der Zollkreisdirektion Lugano hat sieben Fälle illegalen Zigarettenhandels aufgedeckt und Ermittlungen dazu aufgenommen. Einige davon sind noch immer in Gang. Die illegal in die Schweiz eingeführten Zigaretten wurden vom Grenzwachtkorps bei Kontrollen im Reiseverkehr entdeckt.

Die Zigaretten stammen immer aus südosteuropäischen Ländern, in denen eine Stange Zigaretten für durchschnittlich 14 bis 33 Euro verkauft wird, während in der Schweiz eine Stange im Durchschnitt 73 Franken kostet. Die Ware wird in eigens angefertigten Verstecken in Zwischenräumen der Fahrzeuge oder Fernlinienbusse sowie im persönlichen Gepäck von Reisenden versteckt.

2016 haben das GWK und die Zollstellen direkt über 300 kleinere Fälle, in denen Zigaretten oder Tabakwaren nicht angemeldet wurden, bearbeitet und abgeschlossen. (rey)