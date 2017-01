Die Grenzwächter stiessen bei einer Kontrolle im Grenzraum des Kantons Zürich auf den Mann. Sie stellten fest, dass der 33-jährige in der Schweiz wohnhafte Syrer die Waren über einen unbesetzten Grenzübergang in die Schweiz geschmuggelt hatte, wie das Kommando Grenzwachtregion II am Dienstag mitteilte.

Der Mann durfte nach der Einleitung des Zollstrafverfahrens die Ware nach Deutschland zurückbringen. Kurz darauf fiel dasselbe Auto einer mobilen Grenzwachtpatrouille auf - wieder im Grenzraum des Kantons Zürich. Er hatte dieselben Waren erneut in die Schweiz geschmuggelt.

Diese wurden anschliessend beschlagnahmt und vernichtet, heisst es weiter. Der Mann hatte durch sein Vorgehen gleich zweimal Zoll- und Mehrwertsteuerabgaben von rund 1300 Franken hinterzogen. Er musste deshalb vor Ort eine Busse von 4000 Franken bezahlen. (SDA)