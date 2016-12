Schmuggel Drei Khat-Schmuggler am Flughafen Zürich erwischt

ZÜRICH - ZH - Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitag am Flughafen Kloten zwei Frauen und einen Mann erwischt, die in ihrem Gepäck insgesamt rund 120 Kilogramm Khat in die Schweiz schmuggeln wollten.